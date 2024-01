Halle Berry und Co.: Hollywood trauert um Adan Canto (†42)

Er hinterlässt eine große Lücke. Am Dienstag wurden traurige Neuigkeiten bekannt: Adan Canto ist gestorben. Er hatte zuvor mit Blinddarmkrebs zu kämpfen gehabt, nähere Details zu seinem Tod sind bisher aber nicht klar. Der Schauspieler hatte in den vergangenen Jahren in zahlreichen großen Hollywood-Produktionen wie etwa "The Following" oder "Designated Survivor" mitgewirkt. Bei seinen Serien- und Filmkollegen ist die Trauer sehr groß – mit rührenden Worten nehmen die Stars Abschied von Adan.

Unter anderem Halle Berry (57), die neben dem 42-Jährigen in "Bruised" mitspielte, widmet ihm auf Instagram herzzerreißende Zeilen. "Mir fehlen noch die Worte.... aber mein lieber süßer Freund Adan hat gerade seine Flügel bekommen. Für immer und immer in meinem Herzen", trauert sie und teilt dazu ein Bild des Verstorbenen. Auch Kiefer Sutherland (57) ist betroffen vom Tod seines "Designated Survivor"-Co-Stars. Zu einem Set-Foto der beiden schreibt er: "Er war ein so wunderbarer Geist. [...] Wir werden ihn sehr vermissen. Ich bin auch untröstlich über den Verlust seiner Frau Steph und seiner beiden kleinen Kinder. Adan, mögest du in Frieden ruhen."

Auch einige von Adans "The Cleaning Lady"-Kollegen zollen ihm Tribut. "Du warst einer der coolsten Menschen, mit denen ich je gearbeitet habe. [...] Wir machen die Show Dir zu Ehren und wegen allem, was du uns gegeben hast, weiter. Es wird kein einziger Tag vergehen, an dem nicht gewürdigt wird, was du dieser Welt gegeben hast", betont beispielsweise Sean Lew im Netz.

Anzeige

Getty Images Adan Canto, Schauspieler

Anzeige

Instagram / kiefersutherland Kiefer Sutherland und Adan Canto

Anzeige

Getty Images Adan Canto, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de