"The Following"-Star Adan Canto stirbt mit 42 Jahren

Es gibt traurige Nachrichten aus der Filmwelt. Adan Canto hatte bereits im Alter von neun Jahren seine ersten Schritte in der Filmindustrie gemacht. Damals feierte er sein Schauspieldebüt in dem Filmdrama "Bittersüße Schokolade". Besondere Berühmtheit erlangte er jedoch durch seine Rolle in der Thrillerserie "The Following", in der er an der Seite von Kevin Bacon (65) vor der Kamera stand. Zudem verkörperte er den Superhelden Sunspot in den X-Men-Filmen. Doch nun machen traurige Neuigkeiten die Runde: Adan ist gestorben.

Wie Deadline berichtet, starb der Filmstar bereits am 8. Januar. Dem Blatt zufolge soll der "Designated Survivor"-Star zuvor gegen Blinddarmkrebs gekämpft haben. "Adan hatte eine geistige Tiefe, die nur wenige wirklich kannten. Diejenigen, die einen Blick darauf werfen konnten, wurden für immer verändert. Er wird von vielen sehr vermisst werden", erklärt sein Vertreter. Weitere Details sind bisher noch nicht bekannt.

Zuletzt stand Adan für die Serie "The Cleaning Lady" vor der Kamera. Dort spielte er den Gangster Arman Morales. Doch seine Erkrankung soll den Leinwandhelden zuletzt daran gehindert haben, weiter für die Dramaserie zu drehen. Es sei laut dem Magazin jedoch geplant gewesen, dass er im Laufe der dritten Staffel wieder zur Besetzung dazustößt.

Anzeige

Getty Images Adan Canto, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Adan Canto, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Adan Canto, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de