Adan Cantos Ehefrau meldet sich erstmals nach seinem Tod

Sie trauert um ihren geliebten Ehemann. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Adan Canto plötzlich verstorben ist. Der Schauspieler, der sich unter anderem durch die Thrillerserie "The Following" einen Namen gemacht hatte, hat zuvor einige Zeit lang unter Blinddarmkrebs gelitten. Zahlreiche Hollywoodstars nahmen bereits Abschied von dem US-Amerikaner. Nun widmet auch Adans Witwe rührende Zeilen an ihren verstorbenen Ehemann im Netz.

Auf Instagram teilt Stephanie Ann Canto ein Selfie mit ihrem verstorbenen Ehemann, auf dem sie beide im Sonnenschein glücklich lächeln. Darunter zitiert sie ein emotionales Zitat aus der Bibel und schreibt außerdem dazu: "Du bist für immer mein Heiligtum, Adan. Bis bald."

Kurz nach Adans Tod meldete sich bereits Halle Berry (57), die mit ihm in dem Film "Bruised" mitgespielt hatte, im Netz. "Mir fehlen noch die Worte, aber mein lieber süßer Freund Adan hat gerade seine Flügel bekommen. Für immer und immer in meinem Herzen", schrieb die Schauspielerin auf Instagram.

Getty Images Adan Canto, Schauspieler

Instagram / stephanie.a.canto Stephanie und Adan Canto

Getty Images Halle Berry im September 2023

