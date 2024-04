Mola Adebisi und Adelina Zilai verraten das Babygeschlecht!

Mola Adebisi (51) und Adelina Zilai könnten momentan wohl nicht glücklicher sein: Der Moderator und seine Liebste erwarten ihren ersten Nachwuchs. Um die baldige Ankunft ihres Kindes zu feiern, veranstalteten die beiden nun eine Party, bei der das Geschlecht ihres Babys verkündet wurde – und zwar auf ganz besondere Art. Wie Bild berichtet, flog ein dressierter Adler über die Gesellschaft, der eine blaue Feder mitbrachte: Mola und Adelina bekommen also einen Jungen!

Bei der Party wurde aber nicht nur das Geschlecht ihres Sprösslings zelebriert – sondern auch die Liebe des Paares. Denn Mola und Adelina hatten sich vor wenigen Monaten still und heimlich das Jawort gegeben und holten jetzt im gleichen Zuge ihre Hochzeitsfeier nach. "Wir haben ja quasi auf den letzten Drücker noch in Las Vegas geheiratet, da passte es mit dem Termin hier ganz gut. Da verbinden wir die schönen Feiern einfach", erklärt der 50-Jährige gegenüber dem Blatt.

Der einstige VIVA-Moderator und seine Partnerin gehen bereits seit über drei Jahren gemeinsam durchs Leben und waren bereits zusammen beim Das Sommerhaus der Stars dabei. Im August 2023 hatte Mola Adelina einen Antrag gemacht. Im Februar dieses Jahres gaben sie sich dann in der Chapel of Flowers in Las Vegas das Jawort. Mit von der Partie war auch der beste Freund des TV-Stars, Oliver Pocher (46), der die beiden im Elvis Kostüm traute.

RTL / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Adelina Zilai und Mola Adebisi

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai und Mola Adebisi

