Mola Adebisi hat seine Adelina in Las Vegas geheiratet!

Sie machen Nägel mit Köpfen. Mola Adebisi (50) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Erst vor wenigen Wochen hatte der ehemalige VIVA-Moderator verkündet, dass er und seine Verlobte Adelina Zilai schon bald zu dritt sein werden. Doch sollte die Schwangerschaft wohl nicht die einzige frohe Botschaft in ihrem gemeinsamen Leben bleiben. Nachdem sie sich bereits vergangene Weihnachten verlobt hatten, folgte nun der nächste Schritt in ihrer Liebesgeschichte: Mola und seine Adelina haben sich das Jawort gegeben.

An keinem geringeren Ort als in der "Chappel of Flowers" in Las Vegas schworen sich der 50-Jährige und seine Liebste die ewige Treue. "Verheiratet sein, fühlt sich gut an. Wir hatten ja auch lange Zeit, uns aneinander zu gewöhnen", berichtet der Neuvermählte nach seiner Hochzeit gegenüber Bild. Trotz des bedeutenden Moments sei bei ihm deswegen auch keinerlei Spur von Nervosität gewesen. Sein Hauskauf schien da hingegen schon eine ganze andere Sache gewesen zu sein. "Da war klar: Die nächsten 30 Jahre sind zusammen gebucht", scherzt Mola.

Das Paar musste seine Las-Vegas-Hochzeit jedoch nicht ohne jegliche Unterstützung aus der Heimat vollziehen. Auch Freund Oliver Pocher (45) war mit von der Partie. Der Komiker durfte den Moderator und seine Verlobte sogar trauen – und zwar im 70er-Jahre-Elvis-Outfit. "Ich bin ja hier als Komplettpaket gebucht. Elvis, Geistlicher und Trauzeuge", erklärt er anschließend gegenüber der Tageszeitung.

Anzeige

gbrci / Future Image / Future Im Adelina Zilai und Mola Adebisi, Juli 2023

Anzeige

Instagram / mola_adebisi Adelina Zilai und Mola Adebisi im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Komiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de