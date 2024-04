Am zweiten Coachella-Tag: Auch deutsche Influencer geben Gas

Das Coachella ist in vollem Gange. Schon am ersten Tag hatten Stars wie Lana Del Rey (38) die Bühne gerockt. An Tag zwei mischten sich aber auch immer mehr deutsche Influencer unter die US-Promis. Allen voran Dschungelcamp-Prinzessin Leyla Lahouar (27). Während sie am ersten Tag im Cowgirl-Look mit Kuhflecken-Print über das Festivalgelände spazierte, ließ sie sich am zweiten Tag offenbar von Barbie persönlich inspirieren: Der Realitystar feierte in Pink und Glitzer zu den Beats. Fast genauso viel Glitzer fuhr Modelikone Heidi Klum (50) auf – allerdings bei ihrem Make-up. Auf Instagram zeigte sie, wie sehr ihre Augen in Kombination mit einem frechen Boho-Look funkeln. Der Countrylook scheint in diesem Jahr das inoffizielle Motto zu sein. Auch Love Island-Girl Vanessa Kovtun präsentierte ihren Followern ein Festival-Outfit aus einem weißen Spitzenkleid, Cowboyboots und passendem Hut.

Aber natürlich wimmelte es wie jedes Jahr auch von internationalen Promis. Und die schmissen sich ebenfalls richtig in Schale. Model Haley Kalil (31) verzichtete auf den Westernstil und ging es mit geflochtenen Zöpfen und lässigen weiten Klamotten eher entspannt an. The Vampire Diaries-Darstellerin Nina Dobrev (35) legte den Fokus ebenfalls auf etwas anderes: Sie passte nämlich perfekt zu ihrem Liebsten Shaun White (37). Beide hielten sich mit weißen und beigen Farben eher zurück. Ein wenig schlichter war der Style auch bei den Hollywoodstars Megan Fox (37) und Emma Roberts (33): Beide erschienen bei einem Event rund um das Coachella in kurzen schwarzen Kleidern. Bei Megan leuchtete dann nur ihre blaue Mähne.

Die Acts hatten dieses Jahr auf dem Festival bisher so einige Highlights in petto. Ein Auftritt, dem Fans und Promis sicher gleichermaßen entgegenfieberten, war der von No Doubt. Nach neun Jahren stand die Band rund um Gwen Stefani (54) wieder gemeinsam auf der Bühne. Und sie gaben richtig Gas und heizten die Menge mit ihren altbekannten Hits "Don't Speak" und "It's My Life" an. Zur Unterstützung holte sich die Band noch ein neueres Talent dazu: Popstar Olivia Rodrigo (21).

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum auf den Coachella 2024

Anzeige Anzeige

Tim Regas / MEGA Megan Fox auf dem Revolve Festival zum Coachella

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessakovtun Vanessa Kovtun, ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin

Tim Regas / MEGA Nina Dobrev im April 2024

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Looks der deutschen Stars? Klasse, sie geben sich so viel Mühe! Viel zu viel, sie wollen um jeden Preis auffallen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de