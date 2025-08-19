Bayern-Star Tom Bischof datet Mehmet Scholls Tochter (17)

Romantische Neuigkeiten abseits des Fußballplatzes: Bayern-Star Tom Bischof hat nun öffentlich gemacht, dass sein Herz vergeben ist. Der 20-jährige Profi feierte erst im Juni sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft und wechselte kürzlich zum FC Bayern München. Auf Instagram zeigte er jetzt erstmals ein Pärchenfoto mit seiner Freundin Josefine Scholl. Die 17-Jährige ist niemand Geringeres als die Tochter der Bayern-Legende Mehmet Scholl (54). Seit einigen Monaten sollen die beiden laut Bild bereits ein Paar sein, doch erst jetzt präsentierten sie sich offiziell als verliebtes Duo.

Josefine, liebevoll "Josie" genannt, ist das jüngste Kind von Mehmet und stammt aus dessen Ehe mit Jessica. Während ihr Vater eine legendäre Karriere beim FC Bayern hinlegte, hat sie selbst zumindest öffentlich bisher kein größeres Interesse am Fußball gezeigt. Neben ihr hat die Fußball-Legende noch zwei weitere Kinder: Lucas, geboren 1996, der in der österreichischen Regionalliga spielt, und Polli, geboren 2006. Während Mehmet früher selbst Teil der erfolgreichen Bayern-Mannschaft war, könnte nun sein zukünftiger Schwiegersohn in seine Fußstapfen auf dem Spielfeld treten.

Mehmet Scholl schrieb von 1992 bis 2007 Fußballgeschichte beim FC Bayern und sammelte in dieser Zeit 21 Titel, darunter acht Bundesliga-Meisterschaften und einen UEFA-Pokal. Heute arbeitet er als TV-Experte und tritt regelmäßig in verschiedenen Formaten auf. Über die Beziehung seiner Tochter zu Tom hat sich die Bayern-Ikone bisher nicht geäußert. Doch als Vater von drei Kindern weiß er sicher, wie prägend die erste große Liebe sein kann. Laut Focus Online kursierten schon länger Gerüchte um Josefine und Tom: Bei einem Testspiel gegen Tottenham konnten Fans den jungen Nationalspieler dabei beobachten, wie er seiner Freundin im Stadion einen zärtlichen Kuss gab. Aus dem heimlichen Flirt wird nun eine offizielle Lovestory, die nicht nur die Fußballwelt ins Schwärmen bringt.

Getty Images Tom Bischof nach der UEFA Nations League 2025 in Stuttgart

Instagram / tom.bischof10 Tom Bischof und Josefine Scholl

ARD-Fußballexperte Mehmet Scholl während der EM 2016

