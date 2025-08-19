Streamer Jean Pormanove verstarb vor laufender Kamera

Jean Pormanove, ein bekannter Streamer mit Hunderttausenden Followern, ist vor laufender Kamera auf der Plattform Kick verstorben. Der 46-Jährige wurde monatelang während seiner Live-Übertragungen Opfer von Misshandlungen und Demütigungen durch andere Streamer und sogar von Zuschauern. Wenige Stunden vor seinem Tod wurde er erneut während eines Livestreams von einem als Batman verkleideten Mann und weiteren Anwesenden angegriffen, wie Mediapart berichtet. Später beobachteten Zuschauer seines Streams, wie Jean im Schlaf einen Erstickungsanfall erlitt und sich nicht mehr rührte.

Jean nutzte seine Streams auf der Plattform für Gaming-Übertragungen, aber auch für extreme Challenges. So existiert zum Beispiel ein Video, in dem andere Streamer Jean an Armen und Beinen fixieren und für zwei Minuten seine Atemröhre zudrücken – angeblich, um einen neuen Rekord aufzustellen. Zuletzt seien ihm die selbstzerstörerischen Challenges jedoch über den Kopf gewachsen. "Ich habe es satt, ich will weg", soll er kurz vor seinem Ableben an seine Mutter geschrieben haben, wie der Sender BFMTV berichtet.

Der traurige Fall von Jean bewegt nicht nur die Online-Community – auch französische Politiker melden sich nun zu Wort. Clara Chappaz, Ministerin für Digitalisierung und KI, verkündete auf X: "Der Tod von Jean Pormanove und die Gewalt, die er erlitten hat, sind absolut schrecklich." Die Rundfunkaufsicht sowie die staatliche Meldestelle für illegale Inhalte im Internet seien eingeschaltet und würden die Streamingplattform Kick zur Verantwortung ziehen. Zudem leitete die Staatsanwaltschaft in Nizza bereits genauere Untersuchungen zu Jeans Tod ein, darunter auch eine Obduktion.

Instagram / jeanpormanove Jean Pormanove, Mai 2022

Instagram / jeanpormanove Jean Pormanove, Juli 2022

Instagram / jeanpormanove Jean Pormanove, Streamer

