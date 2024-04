Coachella-Show: Gwen Stefani feiert Comeback mit No Doubt!

Gwen Stefani (54) bringt Nostalgie zum Coachella-Festival. Nach der Gründung im Jahr 1986 feierte die Sängerin große Erfolge mit ihrer Band No Doubt, bis sie sich Anfang der 2000er Jahre mehr und mehr auf ihre Solokarriere konzentrierte. Auf dem legendären Festival im Wüstenstädtchen Indio in Kalifornien kommt es nun jedoch zur großen Reunion: Gwen steht erstmals wieder mit ihren Bandkollegen auf der gleichen Bühne. "Es sind neun verdammte Jahre vergangen", leitet sie ihre Show ein und fügt hinzu: "Ich habe mir gedacht, wir sollten ein paar der alten Stücke entstauben." Wie Page Six berichtet, wurde die US-Amerikanerin von Popstar Olivia Rodrigo (21) begleitet.

Unter dem tosenden Applaus der Fans performte die Band alte Hits wie "Don't Speak", "Hella Good" oder "It's My Life". Auf der Bühne lief alles glatt – das dürfte besonders Gwen sehr freuen. Denn nur wenige Wochen vor der Show plauderte die Grammy-Preisträgerin in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live" aus: Ihre alten Songtexte hat sie glatt vergessen! "Ich erinnere mich nicht an sie. Nein, ganz und gar nicht. Ich erinnere mich nicht", erklärte sie und gestand: "Ich denke, ich werde wahrscheinlich acht oder neun [Songs] lernen müssen."

Auch mit ihrem Look weckte die Sängerin Erinnerungen an vergangene Zeiten. Ihr Outfit stand ganz im Zeichen der rockigen 90er-Jahre-Musik – ein wilder Mix aus Karo-Stoff, Netzstrumpfhose und jeder Menge nackter Haut. Dazu durften natürlich der rote Lippenstift und die Space Buns nicht fehlen, die damals Markenzeichen von Gwen waren. "Es soll sich wie etwas anfühlen, das wir schon immer gemacht haben, aber trotzdem neu ist", teaserte sie bereits vor Festivalstart im Interview mit Us Weekly an.

VISUAL, Action Press Gwen Stefani mit ihrer Band No Doubt bei den Billboard Music Awards 2000

Getty Images Gwen Stefani beim 2024 Coachella Valley Music and Arts Festival

