"Danken Schutzengeln": Mark Forster meldet sich nach Unfall

Nachdem Mark Forster (41) in Kiel erfolgreich auf der Bühne gestanden hatte, wollten er und sein Team nach Berlin fahren. Doch auf der Autobahn ereignete sich ein Unfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der Schreck sitzt aber dennoch tief, wie Mark nun selbst in seiner Instagram-Story schreibt. "Großer Schreck, aber allen geht es gut. Niemand ist verletzt, niemand zu Schaden gekommen. Ich war nicht an Bord", gibt der Sänger seinen Fans Entwarnung und fügt dann erleichtert hinzu: "Wir danken allen Schutzengeln und freuen uns auf die nächsten Termine dieser unglaublichen Tour."

Was genau passiert ist, berichtet Bild heute Morgen. Ein Bus, der Marks Tournee in einem Konvoi begleitet, geriet auf dem Weg von der Hafenstadt in Richtung Berlin auf einer Autobahnauffahrt zu dicht an eine Leitplanke. Das gewaltige Gefährt musste in gefährlicher Schräglage stehen bleiben und drohte, einen Abhang hinabzustürzen. Die Feuerwehr rückte an und befreite die Mitfahrenden durch ein Fenster. Der Notdienst betreute die Betroffenen. In dem Bus sollen sich Mitarbeiter und Bandmitglieder befunden haben.

Marks lang ersehnte Tournee durch Deutschland nimmt aktuell richtig Fahrt auf. Und die Resonanz ist offenbar großartig. Sowohl die Fans als auch die Presse loben den sympathischen Musiker für seine Bühnenpräsenz. Bevor die Konzertreise durchs Land endlich losging, hatte der 41-Jährige seinen Fans schon einmal Großes angekündigt. "In einem Monat gehe ich endlich auf Tour und dann sogar die größte, die ich gespielt habe. Die Tour wird anders als alles, was ihr bisher gesehen habt und ich weiß, dass ihr das genauso gut finden werdet wie ich", hatte er sich im Netz gefreut.

Getty Images Mark Forster, Berlin 2022

Timm, Michael Mark Forster im September 2022 in Berlin

