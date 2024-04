Schreck für Mark Forster? Sein Tourbus soll verunglückt sein

Müssen sich Fans um Mark Forster (41) sorgen? Der Sänger ist aktuell auf Deutschland-Tournee. Nachdem er am Samstagabend noch in Kiel aufgetreten war, befand sich der Tourbus in der Nacht zu Sonntag wohl auf dem Weg nach Berlin. Doch wie Bild nun berichtet, kam es auf der Autobahn zu einem Unfall. Der Bus soll auf der Auffahrt gegen die Leitplanke geschrammt und dort in Schieflage geraten sein. Angeblich drohte das Gefährt umzukippen und einen Abhang hinabzurollen. Die Feuerwehr eilte wohl zu Hilfe.

In dem Bus befanden sich vermutlich Band- und Crewmitglieder von Mark. Ob der Sänger selbst an Bord war, ist nicht klar. Aber es blieben alle unverletzt. Die Teammitglieder konnten mithilfe der Feuerwehrleute aus dem Fenster klettern und wurden anschließend vom Notdienst betreut. Wenig später traf ein weiterer Bus ein, der die Beteiligten einsammelte und sicher nach Berlin bringen sollte. Ob der kleine Zwischenfall Auswirkungen auf das anstehende Konzert hat, ist noch nicht bekannt. Auch ist offenbar noch nicht eindeutig geklärt, wie der Fahrer in diese prekäre Situation geriet.

Mark gehört derzeit wohl zu den beliebtesten Musikern Deutschlands. Seine laufende Tour wird von den Fans bereits mit Begeisterung angenommen. Hits wie "Chöre" und "Au Revoir" haben sich eingebrannt. So durfte er zuletzt die Halbzeitshow des "American Ice Football"-Spektakels als Auftakt zum Super Bowl ausrichten. Sein Privatleben hält der Musiker dafür strikt von der Öffentlichkeit fern.

Frank Zeising / Future Image Mark Forster, Musiker

ProSieben/SAT.1 / Richard Hübner Mark Forster bei "The Voice of Germany"

