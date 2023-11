"Planungsfehler": Schlagerstar Michelle sagt Auftritte ab!

Gibt es hier etwa böses Blut? Im Juni hatte Michelle (51) ihre Beziehung zu dem 25 Jahre jüngeren Schlagerkollegen Eric Philippi öffentlich gemacht. Doch nicht jeder gönnt der Schlagerqueen ihr neues Glück: Besonders ihr einstiger Manager Markus Krampe scheint von ihrer Liebe alles andere als begeistert zu sein. Er beendete deshalb die Zusammenarbeit mit der Sängerin – und seinetwegen muss Michelle jetzt sogar ihre Konzerte absagen!

Das berichtet nun das Team der 51-Jährigen in einem Statement auf Instagram. "Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass die geplanten Auftritte von Michelle am 4. November 2023 in Oberhausen und am 2. Dezember in Frankfurt nicht stattfinden können", lautet es darin. Weiter heißt es: "Grund dafür ist ein Planungsfehler des ehemaligen Managements."

Erst vor wenigen Monaten teilte Markus in einem Interview mit RTL heftig gegen seine einstige Weggefährtin aus. "Wenn dann auf einmal so ein Osterhase um die Ecke kommt, der seine Karriere durch Michelle pushen will – das habe ich auch nicht so kommen sehen", schießt er gegen Michelles 26-jährigen Partner. Er scheint sich sicher zu sein, dass die Liebe der beiden nicht gut ausgehen kann: "Wenn das so weitergeht, ist das für beide der Anfang vom Ende."

Eric Philippi und Michelle im Juli 2023 in Kitzbühel

Sängerin Michelle und Markus Krampe

Eric Philippi und Michelle

