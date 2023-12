Michelle und Eric bekamen wegen ihrer Liebe Morddrohungen!

Die beiden trotzen allen Hürden. Im vergangenen Sommer hatte Michelle (51) öffentlich gemacht, dass sie wieder vergeben ist: Die Schlagersängerin ist mit ihrem Kollegen Eric Philippi zusammen! Doch viele haben am Anfang die Beziehung kritisiert, denn die beiden trennt ein 25 Jahre großer Altersunterschied. Der Hate nahm teilweise sogar drastische Züge an: Michelle und Eric bekamen Morddrohungen wegen ihrer Beziehung!

Im Interview mit Bild verrät Eric, dass die beiden ganz schön überwältigt davon waren, wie viele Menschen eine Meinung zu ihrer Liebe haben: "Ich war erstaunt, wie viel Hass man von fremden Menschen wegen seines Privatlebens erfahren kann. Das ging bis zu Morddrohungen." Michelle fügt hinzu, dass die Beleidigungen wegen ihres großen Altersunterschiedes kamen. "Die Kommentare auf Social Media gingen weit über Mobbing hinaus. Irgendwann hörte ich auf, sie zu lesen. Sonst wäre ich nur noch traurig und verletzt gewesen", gibt sie zu.

Vor allem Eric könne nicht verstehen, dass der Altersunterschied so kritisiert wird. "Wenn ein 51-jähriger Mann eine junge Frau liebt, interessiert sich niemand dafür. Im umgekehrten Fall werden wir beschimpft. Fremde pöbeln mich an, Michelle könne meine Mutter sein. Wen geht das etwas an?", fragt er sich. Michelle hingegen beteuert, dass ihre große Liebe zueinander davon jedenfalls nicht geschwächt werde.

Anzeige

Brigitte Dummer / Future Image Eric Philippi und Michelle im Juli 2023 in Kitzbühel

Anzeige

Getty Images Michelle, Sängerin

Anzeige

Brigitte Dummer / Future Image Eric Philippi und Michelle im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de