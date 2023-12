Michelle und ihr Eric singen Duett über Altersunterschied

Diese beiden beweisen, dass Liebe kein Alter kennt! Seit einigen Monaten ist Schlagerstar Michelle (51) wieder vergeben – und zwar an Eric Philippi. Dass die beiden 25 Jahre trennen, spielt für sie dabei überhaupt keine Rolle. Mit dem großen Altersunterschied eckt das Paar allerdings bei anderen an. Darüber singen Michelle und Eric nun in ihrem neuen Song "Falsch dich zu lieben"!

Das am 1. Dezember erschienene Duett handelt von den Tücken des Altersunterschieds bei Paaren. "Die Leute starren den beiden offen hinterher. Sie sind ein attraktives Paar. Dass er jünger ist als sie – das ist hier ein Skandal", heißt es im Lied. Dass es für Michelle und Eric nebensächlich ist, wie viele Jahre sie trennen, betonen sie in weiteren Zeilen des Songs: "Wenn es falsch ist, dich zu lieben, ist nichts richtig auf der Welt. Jeder weiß, dass nur die Liebe zählt."

Michelle und Eric scheinen total verliebt zu sein und ihre Beziehung in vollen Zügen zu genießen. Wie vernarrt die 51-Jährige in ihren Liebsten ist, machte sie kürzlich erst deutlich. "Ich kann sagen, Eric ist die Liebe meines Lebens. Ich sehe in Eric nicht diesen jungen Mann von 26 Jahren, den ich liebe. Es ist seine Seele, die ich liebe", schwärmte sie im Bild-Interview.

Eric Philippi und Michelle

Michelle, Sängerin

Eric Philippi und Michelle im Juli 2023 in Kitzbühel

