Superselten! Ethan und Tochter Maya Hawke posieren zusammen

Ethan Hawke (53) zählt seit Jahren zur absoluten Schauspielelite Hollywoods. Und auch seine Tochter Maya (25), die er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Uma Thurman (53) hat, ist inzwischen in die großen Fußstapfen ihrer berühmten Eltern getreten. Obwohl sowohl der "The Black Phone"-Star als auch sein Nachwuchs im Rampenlicht zu Hause sind, zeigten sie sich in der Vergangenheit nur selten gemeinsam in eben genau diesem. Umso überraschender sind aktuelle Bilder des Vater-Tochter-Gespanns. Auf den Aufnahmen posieren Ethan und Maya gemeinsam auf dem roten Teppich – und kommen dabei aus dem Strahlen gar nicht mehr raus.

Dass nicht nur der 53-Jährige selbst, sondern nun auch seine Tochter Erfolge im Schauspielbusiness feiern kann, erfüllt den Familienpapa mit jeder Menge Stolz. Am Erscheinungstag der dritten Staffel von Stranger Things, in dieser Maya zuvor eine der begehrten Rollen ergattern konnte, teilte der Filmstars einen kurzen Clip seiner Tochter auf seinem privaten Instagram-Profil. In diesem war eine kurze Szene der Jungschauspielerin in ihrer Serienrolle der Robin zu sehen. Ganz aus dem Häuschen schrieb ihr Vater in liebevollen Worten dazu: "Meine Damen und Herren, lernt jetzt alle Maya Hawke kennen! Sie ist einmalig!"

Nachdem Maya vor einigen Jahren die Rolle bei "Stranger Things" bekommen hatte, plauderte sie in einem Interview mit E! News aus, wem sie das Ganze überhaupt zu verdanken habe. Demnach seien es keine Geringeren als ihre eigenen Eltern gewesen, die sie erst auf die beliebte US-Serie aufmerksam gemacht hatten. "Sie waren Fans der Show, bevor ich es war", verriet sie damals und fügte hinzu: "Sie sagten: 'Maya, du musst diese Show anschauen' und ich sagte: 'Okay, aber ich bin sehr beschäftigt.' Aber dann habe ich sie angeschaut." Letztlich habe das nicht nur dazu geführt, dass sie selbst Fan, sondern sogar Teil des weltweiten Netflix-Hits wurde.

Getty Images Ethan Hawke und Maya Hawke, 2024

Getty Images Maya Hawke und Uma Thurman, 2023

