Maya Hawke gibt Dreharbeiten-Update zu "Stranger Things"

Stranger Things gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Shows von Netflix. Schon die erste Folge ließ die Serie zu einem echten Hit werden. Es gibt bereits vier Staffeln – doch die Fans haben immer noch nicht genug. Allerdings warten die Anhänger der Hawkins-Freunde schon seit geraumer Zeit auf die Fortsetzung und fragen sich langsam: "Wann geht es endlich weiter?" Maya Hawke (26), die ab Staffel drei die Rolle der Robyn Buckley übernahm, erzählt jetzt im "Podcrushed"-Podcast, dass die fünfte Staffel gerade gedreht werde. Bis zum Ende des Jahres solle allerdings alles im Kasten sein.

Damit wird die finale Staffel wahrscheinlich erst Ende des nächsten Jahres auf dem Streamingservice Netflix verfügbar sein. Dass es so lange gedauert hat, die acht neuen Folgen zu drehen, ist für Maya nicht überraschend. Sie erklärt: "Die Produzenten legen großen Wert auf die Qualität der fortlaufenden Arbeit, und so dauert es sehr lange, jede Staffel zu schreiben und zu drehen." Und in einem früheren Interview mit dem Podcast meinte sie schon: "Wir machen im Grunde genommen acht Filme. Die Episoden sind sehr lang." Außerdem kam auch der große Hollywood-Streik im vergangenen Jahr dazwischen, bei dem Schauspieler, Produzenten und Autoren ihre Arbeit für mehrere Wochen niederlegten.

Bisher ist noch wenig darüber bekannt, worum es in der finalen Staffel überhaupt gehen wird. Klar ist jedoch, dass alle Mitglieder des originalen Casts wiederkehren werden. Am Anfang des Monats veröffentlichte Netflix zudem einen kleinen Teaser, um den Fans richtig einzuheizen: Dabei fällt vor allem auf, dass die Handlung anscheinend nicht direkt nach dem Ende der vierten Staffel ansetzt. Es gibt einen Zeitsprung von einem ganzen Jahr! Besonders aufregend wird es auch, wenn es um Sadie Sinks (22) Charakter Max geht – zum Ende der vierten Staffel fiel sie nämlich in ein tiefes Koma.

Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Mai 2022

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin

