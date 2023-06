Auf Filmpremiere: Trägt Maya Hawke hier etwa eine Badekappe?

Was hat sich Maya Hawke (24) bloß dabei gedacht? Die Tochter von Uma Thurman (53) und Ethan Hawke (52) hat sich in den letzten Jahren als Schauspielerin einen Namen gemacht. Insbesondere mit der Verkörperung von Robin in der Netflix-Serie Stranger Things konnte die gebürtige New Yorkerin viele Fans gewinnen. Auf der Premiere ihres neustens Projekts verwirrt Maya jedoch mit einem ziemlich speziellen Accessoire!

In ihrem neuen Film "Asteroid City" spielt der Promi-Spross neben Tom Hanks (66) und Scarlett Johansson (38) eine der Hauptrollen. Auf der Premiere präsentiert sich Maya in einem knöchellangen schwarzen Paillettenkleid. Der absolute Hingucker ist dabei allerdings nicht ihr stahlblauer Lidschatten, sondern ihr Kopfschmuck! Der erinnert nämlich sehr stark an eine Badekappe – wäre er nicht ebenfalls mit funkelnden Pailletten besetzt.

Doch nicht bloß auf der Premiere möchte Maya offenbar unbedingt in Erinnerung bleiben. Der 24-Jährigen würde es gefallen, im Finale des Serienhits "Stranger Things" mit großer Geste abzutreten. "Ich würde gerne sterben und meinen Heldinnen-Moment bekommen", erzählte sie im Gespräch mit Rolling Stone. Der Filmstar fügte hinzu: "Ich möchte ernsthaft sterben, so wie jeder Schauspieler es gerne täte!"

Anzeige

ActionPress Maya Hawke auf der Premiere von "Asteroid City"

Anzeige

ActionPress Maya Hawke, Schauspielerin

Anzeige

Netflix Maya Hawke als Robin in "Stranger Things"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de