20 Jahre getrennt: Uma und Ethan Hawke ignorieren sich!

Konnten sie sich etwa nicht in die Augen sehen? Uma Thurman (53) und Ethan Hawke (53) gingen von 1998 bis 2005 gemeinsam als verheiratetes Ehepaar durchs Leben. Ihre beiden Kinder Maya Hawke (25) und Levon Roan sind mittlerweile in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern getreten und auch als Schauspieler tätig. Aber herrscht etwa noch böses Blut zwischen dem Ex-Paar? Auf einem Red Carpet ignorieren sich Uma und Ethan vollkommen!

Wie Daily Mail berichtet, haben die beiden am Dienstag ein Screening zum 40. Jubiläum von "Sophies Entscheidung" besucht. Dort sollen sich die zwei Schauspieler weitestgehend ignoriert und nicht miteinander interagiert haben. Statt miteinander posierte Ethan gemeinsam mit Cate Blanchett (54) und Uma mit Nancy Jarecki. Ebenfalls anwesend auf dem Event waren Meryl Streep (74), Kevin Kline (76) und Peter MacNicol (69).

Ein altes Interview von 2004 hatte erste Anhaltspunkte gegeben, weswegen sich die beiden Filmstars getrennt hatten. "Ich lebe in einem Hotelzimmer und kümmere mich um meine Kinder, während du sechs Stunden am Tag an einem Filmset verbringst und tust, was du liebst", hatte Ethan in der TV-Sendung "20/20" verlauten lassen.

Getty Images Ethan Hawke und Cate Blanchett bei einem Screening von "Sophies Entscheidung"

Getty Images Nancy Jarecki und Uma Thurman im Februar 2024

Getty Images Uma Thurman und Ethan Hawke

