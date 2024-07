Maya Hawke verrät: So lang wird das "Stranger Things"-Finale

Bereits seit 2016 zieht die Serie Stranger Things Fans auf der ganzen Welt in ihren Bann und fesselt sie regelmäßig vor die Bildschirme. Derzeit warten die Zuschauer sehnsüchtig auf die fünfte Staffel des Netflix-Hits. Nun gibt Maya Hawke (25), die in der Serie Robin Buckley spielt, im Podcast "Podcrushed" einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Fans in den finalen Folgen erwarten wird. "Wir machen im Grunde genommen acht Filme. Die Episoden sind sehr lang", schürt sie die Hoffnung der Zuschauer, die befürchten, dass acht Folgen nicht ausreichen, um die Geschichte rund um Eleven zu einem gebührenden Abschluss zu bringen.

Viele Liebhaber der Serie zeigten sich zuletzt enttäuscht darüber, dass das Finale wohl erst im nächsten Jahr über die Bildschirme flimmern wird. Auch darauf geht die Tochter von Ethan Hawke (53) ein: "Unsere Showrunner Matt und Ross (40) übernehmen eine Menge Verantwortung. Sie haben ein tolles Autorenteam, aber sie sind auch sehr engagiert", erklärt Maya und ergänzt: "Sie schreiben viel und sie beschäftigen sich sehr intensiv und ernsthaft mit der Qualität von dem, was geschrieben wird, und es dauert eine lange Zeit, um jede Staffel zu schreiben, und es dauert eine lange Zeit, sie zu drehen."

Zuvor hatte auch schon Jamie Campbell Bower (35), der in der Serie den Bösewicht Vecna verkörpert, von der fulminanten letzten Staffel geschwärmt und die Vorfreude der Zuschauer ordentlich angeheizt: "Wenn ihr geglaubt habt, dass die letzte Staffel krass war, dann ist diese Staffel außer Kontrolle und wild, es ist verrückt." Zudem teaserte er laut The Hollywood Reporter an, dass die neuen Episoden noch gigantischer sein werden als die vorherigen.

