Maya Hawke spricht über "Stranger Things"-Robins Liebesleben

Maya Hawke (24) braucht wohl nicht unbedingt eine Lovestory! Die Tochter von Uma Thurman (53) und Ethan Hawke (52) hat sich in den letzten Jahren als Schauspielerin einen Namen gemacht. Insbesondere mit der Verkörperung von Robin in der Netflix-Serie Stranger Things. Das Liebesleben ihres toughen Charakters ist dabei ganz schön turbulent. In der letzten Folge der aktuellen Staffel konnte Robin ihren Schwarm Vickie mit selbst gemachten Sandwiches beeindrucken. Doch wie geht es für Robin in Sachen Liebe weiter? Maya hat gemischte Gefühle!

Wie die 24-Jährige im Interview mit Yahoo! Entertainment zugibt, habe sie "gemischte Gefühle" in Hinblick auf Robins Liebesleben. Denn Maya liebe es eher, wenn bei Charakteren das Liebesleben nicht im Zentrum stehe. Stattdessen sei der "Do Revenge"-Darstellerin etwas anderes wichtiger: "Die Freundschaft mit Steve ist etwas ganz Besonderes." Das hat offenbar auch persönliche Gründe! "Freundschaften haben mich durch mein ganzes Leben getragen. Ich denke, sie sind wirklich wichtig und sie verdienen ihre Sendezeit“, macht Maya ihren Standpunkt deutlich.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass "Stranger Things" eine wahre Legende der 80er-Jahre zu sich in den Cast holt: "Terminator"-Star Linda Hamilton (66)! "Ich bin so aufgeregt, euch diese Neuigkeiten zu verkünden: Ich werde Teil des Casts von der fünften Staffel 'Stranger Things'. Ich weiß nicht, wie ich Fan und Schauspielerin gleichzeitig sein kann. [...] Wir sehen uns in Hawkins", plauderte die Schauspielerin in einem Clip, der auf Twitter gezeigt wurde, aus.

Maya Hawke in "Stranger Things"

Maya Hawke und Joe Keery in "Stranger Things"

Linda Hamilton

