"Stranger Things"-Star Maya Hawke macht jetzt auch Musik!

Maya Hawke (24) macht jetzt auch Musik! Die Tochter von Uma Thurman (52) und Ethan Hawke (52) hat sich in den letzten Jahren als Schauspielerin einen eigenen Namen gemacht. Seit 2019 ist sie als Robin im Netflix-Hit Stranger Things zu sehen. Der Promi-Spross hat aber noch andere Talente. Am Donnerstag stand Maya in Köln auf der Bühne und präsentierte einige Songs von ihrem neuen Album!

Wie RTL berichtet, befindet sich die 24-Jährige mit ihrer Band zurzeit auf Tour durch Europa. Auf der Bühne soll es der Musikerin aber noch ein wenig an Präsenz fehlen, wie ein Video, das dem TV-Sender vorliegt, zeigt: Mit ihrer weiten Kleidung und einer Kappe, die ihr tief ins Gesicht ragt, wirkt die "Do Revenge"-Darstellerin eher schüchtern. Für ihr erstes Album aus dem Jahr 2019 soll Maya dagegen überwiegend positives Feedback bekommen haben.

Von der "Stranger Things"-Bühne wolle Maya in der letzten Staffel in großer Manier abtreten. Im vergangenen September im Gespräch mit Rolling Stone überlegte sie: "Ich würde gerne sterben und meinen Heldinnen-Moment bekommen" und fügte hinzu: "Ich möchte ernsthaft sterben, so wie jeder Schauspieler es gerne täte!" Wie genau dieser Heldentod aussehen sollte, verriet sie noch nicht.

Anzeige

Netflix Maya Hawke und Natalia Dyer in "Stranger Things 4"

Anzeige

Getty Images Maya Thurman-Hawke bei den Filmfestspielen in Venedig, 2020

Anzeige

Getty Images Maya Hawke, bekannt aus "Stranger Things"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de