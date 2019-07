Mit der dritten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie Stranger Things bekommen die Zuschauer einige neue Gesichter zu sehen. Unter den Newcomern ist auch Jungschauspielerin Maya Hawke (20). Bei dem Namen mag es vielleicht nicht klingeln, dabei sind ihre Eltern absolute Hollywood-Berühmtheiten. Tatsächlich ist die 20-Jährige die Tochter von Ethan Hawke (48) und Uma Thurman (49) – die selbst eine große Vorliebe für "Stranger Things" haben.

In der neuen Staffel kommen Fans nicht an Maya vorbei. In der Serie steht sie als Robin hinter dem Tresen einer Eisdiele und sorgt bei der Teenager-Clique der fiktiven Kleinstadt Hawkins für Abkühlung. Und eins ist klar: Das Schauspieltalent hat sie wohl von ihren Eltern in die Wiege gelegt bekommen. Dass Maya überhaupt in der Netflix-Show zu sehen ist, hat sie ihren berühmten Eltern zu verdanken – denn die haben sie erst darauf aufmerksam gemacht. “Sie waren Fans der Show, bevor ich es war", verriet die Promi-Tochter gegenüber E! News. "Sie sagten: ‘Maya, du musst diese Show anschauen’ und ich sagte: ‘Okay, aber ich bin sehr beschäftigt.’ Aber dann habe ich sie angeschaut." Und so ist Maya selbst Fan geworden.

Obwohl ihre Eltern offensichtlich einen großen Einfluss darauf hatten, dass ihre Tochter überhaupt auf den Geschmack der Show kam, wurde sie nicht von ihnen zum Vorsprechen gedrängt. Einen Besuch am Set haben Uma und Ethan ihrem Spross übrigens noch nicht abgestattet. Wusstet ihr, dass Umas Tochter bei "Stranger Things" mitspielt? Stimmt ab!

