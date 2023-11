"Kann alle beenden": Warnt Britney Spears hier Jamie Lynn?

Möchte Britney Spears (41) ihrer Schwester eine Botschaft schicken? Das Verhältnis der Sängerin zu ihrer Schwester Jamie Lynn (32) soll einer Achterbahnfahrt gleichen. Mal äußern beide sich wohlwollend, doch viel häufiger schießen sie gegeneinander. Jamie sitzt aktuell im britischen Dschungelcamp und brachte dort auch schon ihre berühmte Schwester zur Sprache. Nun teilt Britney einen kryptischen Post, der ein Schuss in Jamies Richtung sein könnte.

Auf Instagram teilt Brit einen Ausschnitt aus dem Zeichentrickfilm "Aristocats", der einen Streit der Katzenkinder zeigt. Auf die Sticheleien ihres Bruders sagt das weiße Kätzchen dann: "Damen fangen keine Kämpfe an, aber sie können sie beenden." Britney kommentiert den Clip mit einem sehr ähnlichen Satz, der für Jamie eine tiefere Bedeutung haben könnte: "Ich habe nie einen Kampf begonnen, aber ich kann sie alle beenden." Ob sie ihrer Schwester, die im Dschungel fleißig auspackt, so eine eindeutige Nachricht vermitteln möchte?

Zuletzt offenbarte Jamie am Lagerfeuer, wie schlimm ein Streit mit ihrer Schwester früher eskalieren konnte. "Wir haben uns die Köpfe eingeschlagen. Das hat die Welt gesehen", soll sie sich laut OK! erinnert haben. Sie liebe Britney zwar, aber eine Auseinandersetzung konnte heftig werden. Heute habe sie aber gelernt, so etwas nicht mehr öffentlich auszutragen: "Familien streiten sich. [...] Wir machen es halt besser als die meisten."

