Die Ex-Biathletin Denise Herrmann-Wick ist Mama geworden!

Im Dezember kündigte die ehemalige Spitzensportlerin Denise Herrmann-Wick an, dass sie und ihr Mann Thomas Wick ein Kind erwarten. Nun ist das Baby auf der Welt! Auf Instagram postet die glückliche Mama ein Foto, um die Nachricht zu verkünden. Auf dem Schnappschuss ist zu sehen, wie ihr kleiner Wonneproppen mit der Hand ihren Daumen umgreift. Dazu schreibt die Skifahrerin: "Am 09.04.24 wurde aus unserer Liebe Leben und unsere kleine Tochter Jonna kam zur Welt. Wir freuen uns auf eine chaotisch schöne, aufregende, neue, erfüllte Zeit zu dritt!"

Die Biathletin und der Langläufer freuen sich schon lange auf ihren Nachwuchs. "Jonna, du bist der Höhepunkt von allem, worauf wir sehnsüchtig gewartet haben", lässt sie ihre Fans wissen. Neben ihren Unterstützern freuen sich auch viele Sportkollegen mit der Olympiasiegerin. Peter Schlickenrieder wünscht ihr in den Kommentaren: "Alles Liebe und Gute und unendliches Glück euch!" Auch die italienische Biathletin Lisa Vittozzi richtet der kleinen Familie ihre Glückwünsche aus.

Denise und Thomas sind seit zwei Jahren verheiratet und leben gemeinsam in Oberbayern. Die gebürtige Sächsin kündigte im März 2023 an, dass sie dem Wintersport nach einer langen Karriere den Rücken kehren würde. In einem Interview für das ZDF hatte sie schon vorher erklärt, was ihr Wunsch für den sportlichen Ruhestand wäre. "Familie, Haus, das wäre schon noch ein großer Traum", verriet sie damals.

