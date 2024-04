"Wahnsinnig stolz": Laith Al-Deen ist dreifacher Stiefvater!

Laith Al-Deen (52) wurde mit dem Song "Bilder von Dir" auf einmal deutschlandweit bekannt. Nun bringt der Musiker ein neues Album raus, auf dem er sehr offen über sein Privatleben singt. Das Stimmwunder ist seit 2018 mit einer Frau zusammen, die vor ihm schon drei Kinder hatte. Im Gespräch mit RTL erzählt er, wie er sich als Stiefpapa fühlt. "Ich bin ein Begleiter von den Dreien. Die können sich ihr ganzes Leben lang bei mir anlehnen, wenn sie wollen. [...] Das macht mich wahnsinnig stolz", schwärmt der Popstar.

Als er am Anfang der Beziehung mit seiner Rolle in der Familie haderte, habe ihm sein Bassist den wichtigen Tipp gegeben, eine freundschaftliche Verbindung mit den Kindern aufzubauen. "Versuch nicht ein Vaterersatz zu sein", habe er dem Sänger geraten. Inzwischen hat Laith ein sehr lockeres Verhältnis zu seinen Stiefkindern. Das führt allerdings auch dazu, dass er manchmal harte Kritik von ihnen aushalten muss. "Ist das ein neues Lied von dir? Ach, das gefällt mir jetzt aber nicht so gut", habe eines der Sprösslinge einmal gesagt.

Auf Social Media teilt der gebürtige Karlsruher manchmal Einblicke in sein Familienleben. Noch im Februar war er mit seiner Freundin Salome, die laut ihrem Instagram-Profil auch die Managerin des Künstlers ist, und einem ihrer Kinder im Schnee spazieren. Dabei durfte natürlich auch der geliebte Pudel nicht fehlen, der wie wild durch die Winterlandschaft raste. In dem Instagram-Video, das Laith von der Wanderung teilte, sieht man ihn mit der Jugendlichen quatschen. Beide lachen, als sie ihm etwas auf ihrem Handy zeigt. In den Kommentaren freuen sich seine Fans über die niedlichen Clips. "Wie schön! Laith mit seinen Liebsten", schreibt eine Userin.

Instagram / laithaldeen_official Laith Al-Deen mit seinen Stiefkindern

Instagram / laithaldeen_official Laith Al-Deen und sein Stiefkind

