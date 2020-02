Sila Sahin (34), Ella Endlich (35) und Co. schlüpfen in neue Rollen! Im niederländischen Fernsehen ist das TV-Event "Die Passion" seit mittlerweile zehn Jahren ein voller Erfolg – jetzt soll die jährliche Veranstaltung vor Ostern auch im deutschen Fernsehen durchstarten: Auf dem Burgplatz in Essen wird Jesus' Kreuzweg durch die Stadt nachgespielt. Für die Erzählung der Passionsgeschichte am 8. April ließ sich der Sender einiges einfallen: Neben bekannten Popsongs und einer Liveübertragung werden auch einige Promis vor Ort sein!

Wie RTL bestätigte, wird Alexander Klaws (36) als Jesus eine der größten Hauptrollen in dem Stück übernehmen. Neben dem ersten DSDS-Gewinner von 2003 werden noch weitere bekannte Gesichter zu sehen sein: Während Sänger Mark Keller (54) als Judas auftritt, verkörpert die "Geschichten"-Interpretin Ella Endlich Jesus' Mutter Maria. Musikproduzent Laith Al-Deen (47) ergatterte die Rolle des Petrus. Richter Pilatus und Mörder Barabbas werden von den Schauspiel-Ikonen Jürgen Tarrach und Martin Semmelrogge (64) gespielt.

In die Rollen der weiteren Jünger schlüpfen Autor Samuel Koch (32) und seine Frau Sarah Elena Timpe (34), Sänger Gil Ofarim (37) und Moderator Stefan Mross (44) mit seiner Verlobten Anna-Carina Woitschack (27). Auch Nachtschwestern-Bekanntheit Sila Sahin, Ex-DSDS-Kandidat Thomas Enns, der aktuelle Dschungelcamp-König Prince Damien (29), Moderatorin Mareile Höppner (42) sowie Prince Charming-Star Nicolas Puschmann treten als Jünger auf. Thomas Gottschalk (69) wird als Erzähler durch die Geschichte führen.

