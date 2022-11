Deutsche Fußball-Legende Gerd Müller bekommt ein Denkmal!

Gerd Müller (✝75) wird seinen Fans ewig in Erinnerung bleiben! Der einstige Nationalspieler, der auch als "Bombe der Nation" bekannt war, galt als einer der besten Stürmer seiner Zeit. Gerd wurde mit Deutschland Europa- und sogar Weltmeister. Nach seinem Karriereende widmete er sich beim FC Bayern München weiterhin seiner Leidenschaft, dem Fußball. Vergangenes Jahr ist der an Alzheimer erkrankte Gerd im Alter von 75 Jahren verstorben. Jetzt wurde ihm zu Ehren ein Denkmal erbaut!

In seiner Heimatstadt Nördlingen in Bayern steht nun seit dem 3. November eine lebensgroße Statue des 1,76 Meter großen Fußballhelden. Die sollte laut BILD zwar erst außerhalb der Stadt errichtet werden, doch Einwohner setzten sich dafür ein, dass das Denkmal in der Nähe des Geburtshauses ihres Ehrenbürgers aufgestellt wird. Die Statue zeigt den Profikicker bei einem seiner bedeutendsten Tore, dem Siegtreffer zum 2:1 gegen die Niederlande im WM-Finale 1974. Gerds Ehefrau Uschi durfte die Statue vor den Augen von Hunderten Zuschauern enthüllen.

Unter den Zuschauern tummelte sich auch Ministerpräsident Markus Söder. Der Gerd-Fan erzählte: "Ich war beim WM-Finale erst sieben Jahre alt. Mein Vater und ich haben das Spiel gesehen, ich erinnere mich, wie mein Vater bei dem Müller-Tor ausgeflippt ist. Ab dem Zeitpunkt war ich Fußballfan!" Markus bewundere Gerd dafür, dass der 75-Jährige es schaffte – egal, in welcher Situation er sich auf dem Rasen befand – den Ball ins Tor zu schießen.

Getty Images Ex-Profikicker Gerd Müller im Jahr 1972

Getty Images Gerd Müller und Paul Breitner bei der Fußball-WM in München 1974

Getty Images Markus Söder im September 2022

