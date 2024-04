Große Trauer: Die TikTok-Bekanntheit Eva Evans ist gestorben

Große Trauer um Eva Evans. Ihre Schwester Lila teilt jetzt auf Instagram, dass der Social-Media-Star verstorben ist. "Gestern erhielt meine Familie die Nachricht, dass unsere süße, fabelhafte, kreative, fürsorgliche und urkomische Eva, meine wunderschöne Schwester, gestorben ist", schreibt sie. Eine Trauerfeier zu Ehren Evas plant die Familie der Influencerin für den 23. April. Details zu den Hintergründen ihres Todes gibt Lila aber nicht bekannt.

Sie befinde sich derzeit noch in einem Kreislauf aus Verleugnung und Akzeptanz und wisse daher, wie schwer es sei, diese Nachricht zu verarbeiten, erklärt die Schwester des TikTok-Stars. Sie bitte jedoch darum, die Nachricht von Evas Tod zu teilen, damit sie all die Menschen erreicht, die sie erreichen muss. "Ich wünschte, ich hätte Eva hier, um mich an sie zu wenden, denn sie würde bessere Worte finden und wüsste, wie man ausdrückt, was ich sagen will", führt sie weiter aus.

Eva wurde auf TikTok bekannt, indem sie viele Aspekte aus ihrem Leben in ihrem Geburtsort New York auf der Plattform teilte. Vergangenes Jahr feierte sie mit "Club Rat" ihr Regie- und Schauspieldebüt. In der Comedyserie geht es um eine selbstsüchtige Influencerin, die versucht, wieder in die chaotische New Yorker Dating-Szene einzusteigen, nachdem ein Video ihrer Trennung viral gegangen ist.

Instagram / itsevaevans Eva Evans im April 2022

Instagram / itsevaevans Eva Evans im Juni 2022

