Julia Fox zollt TikTok-Star Eva Evans unter Tränen Tribut

Julia Fox (34) trauert um Eva Evans. Vor wenigen Tagen gab die Schwester des TikTok-Stars bekannt, dass Eva mit nur 24 Jahren plötzlich verstorben ist. Julia kann das kaum fassen: In einem TikTok-Video zeigt sie sich total aufgelöst und den Tränen nahe. "Sie war ein TikTok-Star und eine New Yorker Ikone. Ich habe sie immer wie eine kleine Schwester gesehen, und ich weiß, dass sie zu mir aufgeschaut hat", stellt die Ex von Kanye West (46) traurig fest. Sie habe ihre Videos geliebt und vor allem Evas Art geschätzt, sich für andere einzusetzen.

Julia ist aber nicht die Einzige, die der Influencerin im Netz Tribut zollt. Unter anderem kommentiert die "The Hills"-Bekanntheit Lo Bosworth (37) unter einem Post: "Ruhe in Frieden, Engel Eva. Du warst immer freundlich zu mir, wenn sich andere nicht für mich interessiert haben. Ich werde diese Freundlichkeit nie vergessen."

Vor wenigen Tagen war es Evas Schwester, die ihren Tod mitteilte. "Gestern erhielt meine Familie die Nachricht, dass unsere süße, fabelhafte, kreative, fürsorgliche und urkomische Eva, meine wunderschöne Schwester, gestorben ist", schrieb sie zu einem Foto mit ihr. Genauere Umstände zu dem Tod sind bislang noch nicht bekannt.

