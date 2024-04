Peinliche Doppeldeutung: Kelly Clarkson blamiert sich im TV!

In diesem Moment wäre Kelly Clarkson (41) wahrscheinlich am liebsten im Erdboden versunken! In der aktuellen Folge der "The Kelly Clarkson Show" begrüßte die Sängerin den Schauspieler Henry Golding. Dieser plauderte im gemeinsamen Gespräch aus, dass er sich am liebsten ein Pastrami-Sandwich zum Frühstück einverleibe. Da der 37-Jährige in England wohnt, wollte er wissen, ob Fleisch am Morgen "ein Ding" in New York sei. Die "Stronger"-Interpretin trat mit ihrer Antwort in ein kleines Fettnäpfchen und sorgte für viel Gelächter im Publikum. Mit dem Satz "I don’t mind meat in the morning", was so viel wie "Ich habe nichts gegen Fleisch am Morgen" bedeutet, spielte sie ungewollt auf das männliche Geschlechtsteil an – den Penis!

Ihr Penis-Fauxpas war Kelly sichtlich peinlich! Denn die Sängerin rannte mit gesenktem Kopf schnurstracks von der Bühne. Als sie schließlich zurückkam, ergriff Henry die Gunst der Stunde und stichelte weiter: "Ich glaube, wir müssen einen Ventilator für dich besorgen, Kelly. Du scheinst ein bisschen errötet zu sein." In der Show fragte sie sich beschämt, wie sie das sagen konnte und ihr dabei nicht auffiel, was für eine Doppeldeutigkeit hinter diesem Satz steckte. Die ganze Situation löste die zweifache Mutter aber sehr selbstsicher und setzte prompt noch eins obendrauf! "Eine schlechte Sache ist das Ganze aber nicht", witzelte sie amüsiert weiter.

Wie schön, dass Kelly den Spaß am Leben nicht verloren hat, obwohl sie sich gerade inmitten eines Rechtsstreits mit ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock (47) befindet. Die "Since U Been Gone"-Interpretin forderte nämlich eine hohe Geldsumme von ihrem ehemaligen Manager. Ein kalifornisches Gericht entschied im November 2023 dann: zu Recht! Brandon muss seiner Ex-Frau 2,4 Millionen Euro zurückzahlen. Diese Summe möchte Kelly jetzt sogar noch erhöhen!

Getty Images Henry Golding, Schauspieler

Getty Images Brandon Blackstock and Kelly Clarkson, 2020

