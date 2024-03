Nach Scheidungskrieg: Kelly Clarkson hat Lust auf Dates!

Ist Kelly Clarkson (41) bereit für etwas Neues? Die Sängerin hatte in den letzten Jahren vor allem mit der Scheidung von ihrem Ex-Mann auf sich aufmerksam gemacht – auf das Liebes-Aus folgte ein Rosenkrieg. Doch das scheint die zweifache Mama nicht abzuschrecken: Wie OK! berichtet, ist die Musikerin bereit, sich in die Dating-Welt zu stürzen. "Sie ist offen für zukünftige Dates", plaudert ein Insider aus. Auf eine ernsthafte Partnerschaft hat sie aber wohl erst einmal keine Lust: "Die Scheidung hat ihr sehr zugesetzt und sie hat es nicht eilig, wieder eine ernsthafte Beziehung einzugehen, aber Kelly ist bereit, etwas Spaß zu haben."

Daher habe sie auch ihren Kleidungsstil angepasst. "Kelly hat etwa 50 Pfund [ca. 23 Kilo] abgenommen. Das hat sie dazu ermutigt, sich viel jugendlicher zu kleiden und verschiedene Trends auszuprobieren", erklärt die Quelle weiter. Vor einigen Wochen verkündete Kelly in ihrer "The Kelly Clarkson Show", dass sie sich aufgrund einer schockierenden Diagnose dazu entschlossen habe, abzunehmen: "Nun, mir wurde gesagt, ich sei Prä-Diabetikerin. Das war der Auslöser!" Daraufhin habe sie beschlossen, ihren Lebensstil zu ändern.

Und das offenbar mit großem Erfolg! Auch wie der radikale Gewichtsverlust zustande gekommen ist, verriet die ehemalige "American Idol"-Sängerin im Interview mit People. Demnach achte sie darauf, genug Eiweiß zu sich zu nehmen und bewege sich viel. "Ein Spaziergang durch die Stadt ist echtes Training", erklärte sie. Zuvor war gemunkelt worden, dass sie nur mithilfe des verschreibungspflichtigen Diabetes-Medikaments Ozempic abgenommen hätte.

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

