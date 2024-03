Nach schwieriger Scheidung: Kelly Clarkson bereut nichts!

Im Jahr 2020 reichte Kelly Clarkson (41) die Scheidung von Brandon Blackstock (47) ein. Was folgte, war ein langwieriger Rosenkrieg vor Gericht. Doch von Reue ist keine Spur – die "Since U Been Gone"-Interpretin lebt begeistert ihr Leben als frischgebackener und ungebundener Single. Ein Insider will laut People wissen: "Die Scheidung war schwierig, aber sie hat sich schnell erholt und bereut es nicht." Sie sei darüber hinaus glücklich, endlich von Los Angeles nach New York gezogen zu sein.

Ihr Fokus liege nun auf ihren Kids. Im Jahr 2014 kam ihre Tochter River Rose zur Welt, 2016 folgte ihr Sohn Remington Alexander. "Sie hat das primäre Sorgerecht für die Kinder und ist eine großartige Mutter", weiß die Quelle. Sie fügt hinzu, dass "obwohl Kelly es liebt zu arbeiten, die Kinder ihre Welt sind" und sie "sehr zupackend und lustig" sei. Aber auch das Privatleben der einstigen The Voice-Jurorin kommt nicht zu kurz. Sie habe es zwar nicht eilig, eine ernsthafte Beziehung einzugehen, doch für Dates sei sie offen.

Ursprünglich hatte Brandon, der auch ihr Manager war, von seiner Ex-Frau Schadenersatz in Millionenhöhe eingefordert. Darauf ließ sich Kelly jedoch nicht ein – er habe sie jahrelang ohne Lizenz vertreten und heimlich Teile ihrer Provisionen eingestrichen. Ein Gericht gab ihr recht und verdonnerte ihn zu einer Zahlung von 2,4 Millionen Euro. Doch damit nicht genug: Die Musikerin geht erneut gerichtlich gegen ihren Ex vor! "Sie fordert jetzt alle Provisionen, Gebühren, Gewinne, Vorschüsse oder andere Gelder, die sie seit 2007 an Brandons Firma zahlte, zurück", berichtet Billboard.

Getty Images Kelly Clarkson und Brandon Blackstock mit ihren Kindern River Rose und Remington Alexander

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern, 2022

