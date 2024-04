Ex von Kelly Clarkson weist erneute Anschuldigungen zurück!

Dieser Streit nimmt einfach kein Ende. Im November 2023 entschied ein kalifornisches Gericht, dass Kelly Clarksons (41) Ex-Mann und ehemaliger Manager Brandon Blackstock (47) ihr 2,4 Millionen Euro zahlen muss. Im vergangenen Monat wandte sich die Sängerin erneut ans Gericht. Diesmal forderte sie für seinen Betrug als ihr Manager noch mehr Geld von ihrem Ex. Doch das will Brandon nicht auf sich sitzen lassen. In offiziellen Dokumenten, die Page Six vorliegen, weist der Unternehmer alle erneuten Anschuldigungen von sich. Laut ihm sollte die neue Klage abgewiesen werden, da die Musikerin sie außerhalb der gesetzlichen Frist von zehn Tagen eingereicht hat und nicht ausreichend Beweise aufführt.

Aber wie kam es überhaupt dazu, dass Kelly eine erneute Geldsumme von ihrem Ex-Mann fordert? Als sie im Jahr 2020 das erste Mal Klage gegen Brandon einreichte, reichten die Beweismittel nur zurück bis 2017. Allerdings gingen die beiden bereits im Jahr 2007 die mündliche Vereinbarung ein, Kelly unter Brandons Familienunternehmen Starstruck Management arbeiten zu lassen. Schon seitdem soll Brandon ohne gültige Lizenz im Namen der Moderatorin Geschäfte abgewickelt haben. Aufgrund dessen fordert Kelly die Summe aller Provisionen, Gebühren, Vorschüsse oder andere Gelder, die sie an Brandons Firma zahlte, zurück.

Trotz der schwierigen Scheidung und der gerichtlichen Streitereien soll es der "Because of You"-Interpretin aber im Moment ganz gut gehen. Zusammen mit ihren beiden Kindern River (9) und Remington verließ sie Los Angeles und zog nach New York. Wie eine anonyme Quelle gegenüber People berichtete, genießt sie das Leben im Big Apple: "Sie ist froh, L.A. verlassen zu haben. Sie hat das Sorgerecht für ihre Kids und ist eine großartige Mutter für die zwei. Die Scheidung war schwierig, aber sie hat sich schnell erholt."

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern, 2022

