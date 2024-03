Nach Gerichtssieg: Kelly Clarkson verklagt Ex-Mann erneut

Der Rosenkrieg ist immer noch nicht vorbei! Nach sieben Ehejahren hatte Kelly Clarkson (41) im Jahr 2020 die Scheidung von Brandon Blackstock (47) eingereicht. Kurz nach der Trennung hatte Brandon Schadenersatz in Millionenhöhe von seiner Ex-Frau eingefordert. Der Grund: Er hätte viel Zeit, Geld, Energie und Hingabe in die American Idol-Siegerin gesteckt. Doch das hatte sich Kelly nicht gefallen lassen! Die Sängerin hatte ihm im Gegenzug vorgeworfen, dass er sie jahrelang ohne eine Lizenz als Manager vertreten hatte. Vor wenigen Monaten gab das Gericht der Moderatorin recht und verdonnerte Brandon zu einer Zahlung in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Nach dem Sieg geht Kelly nun in die zweite Runde! "Sie fordert jetzt alle Provisionen, Gebühren, Gewinne, Vorschüsse oder andere Gelder, die sie seit 2007 an Brandons Firma zahlte, zurück", berichtet Billboard.

Die Fans sind in der Angelegenheit scheinbar auf Kellys Seite. Sie unterstützen die "Because Of You"-Interpretin bei ihrer Entscheidung, erneut gegen ihren Ex-Mann zu klagen. Auf X machen sie ihre Solidarität mit der Show-Moderatorin deutlich. "Brandon ist nur auf dein Geld aus, Kelly! Ich würde mal sagen, das Karma schlägt zurück", schreibt ein Nutzer aufbauend. Mitleid mit dem Unternehmer zeigen die Fans eher weniger. "Ihr Ex-Mann hat sich wohl mit der falschen Frau angelegt", kommentiert ein weiterer User.

Der Rosenkrieg ging an Kelly nicht spurlos vorbei. Im Interview mit Apple Music 1 sprach die Sängerin offen über die herausfordernde Zeit nach und während der Trennung. "Ich konnte nicht einmal sprechen. Ich habe so sehr geweint", erinnerte sich die 41-Jährige. "Ich weiß nicht, wie Menschen so etwas durchstehen, denn ich werde nicht sagen, dass ich es mit Würde getan habe", blickte sie mitgenommen zurück.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2018

Getty Images Kelly Clarkson, 2024

