So reagiert Katy Perry auf Kellys "Wide Awake"-Version!

Mit diesem Auftritt hat Kelly Clarkson (41) sogar Katy Perry (39) beeindruckt! In einer neuen Folge von "The Kelly Clarkson Show" trat die Sängerin mit einem Cover des Songs "Wide Awake" auf. Kelly sang das sonst eher poppige Lied gefühlvoll in einer Piano-Version – und machte damit der eigentlichen Interpretin große Konkurrenz. Auf dem Instagram-Kanal der Show wurde ein Video ihres Auftritts veröffentlicht und Katy ließ es sich nicht nehmen, den Beitrag zu kommentieren. "Okay, Mist, das kann ich nie wieder singen", scherzt sie und zeigt sich sichtlich begeistert.

Aber nicht nur Katy ist ein großer Fan des Covers, auch andere fasziniert Kelly mit ihrer Interpretation des Songs. Ihr ehemaliger "American Idol"-Kollege Adam Lambert (42) scheint ebenso beeindruckt und setzt sechs rote Herzen unter das Video. Zudem zeigen sich Kellys Fans begeistert. "Ihre Stimme hat mich umgehauen", lautet einer der Kommentare. Ein weiterer User schreibt: "Wie schafft sie es, dass jeder Song zehnfach besser klingt?"

Bei "Wide Awake" handelt es sich aber nicht um den ersten Katy-Perry-Song, mit dem Kelly in ihrer TV-Show auftritt. Vor fünf Jahren performte sie bereits "Roar" und 2023 "The One That Got Away", aus dem sie ihre eigene Version machte. Seit dem Debüt der "The Kelly Clarkson Show" hat die American Idol-Gewinnerin schon Hunderte Songs performt und brachte 2022 sogar eine erste Platte mit ihren sogenannten "Kellyoke"-Songs raus, darunter "Happier Than Ever" von Billie Eilish (22) und "Call Out My Name" von The Weeknd (34).

Getty Images Katy Perry, März 2024

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

