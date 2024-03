Kelly Clarkson zeigt ihren Gewichtsverlust im Jeans-Outfit

Kelly Clarkson (41) präsentiert ihre beeindruckende Gewichtsabnahme: Die Sängerin begeistert das Publikum ihrer Talkshow in einem engen Jeanskleid, das ihre schlanke Figur betont. Ihre schmale Taille wird durch einen Gürtel noch mal besonders hervorgehoben. Auf dem Instagram-Account der Sendung wurden Aufnahmen veröffentlicht, auf denen die zweifache Mutter mit Gästen wie Lainey Wilson und Hoda Kotb zu sehen ist. Kelly hat seit dem vergangenen Sommer rund 18 Kilogramm abgenommen, nachdem bei ihr Prädiabetes festgestellt worden war.

Nach der Diagnose beschloss die Musikerin, etwas in ihrem Leben zu ändern. Sie stellte ihre Ernährung um und begann, einen aktiveren Lebensstil zu führen. "Ich habe abgenommen, weil ich auf meinen Arzt gehört habe. Ein paar Jahre lang habe ich das nicht getan", erzählte die einstige American Idol-Siegerin Anfang des Jahres im Interview mit People. Sie esse viel Eiweiß – insgesamt sei ihre Ernährung ein gesunder Mix. Außerdem gehe sie viel spazieren, besuche Museen und mache andere Ausflüge mit ihren Kindern: "Ein Spaziergang durch die Stadt ist echtes Training." Zum Entspannen gehe sie gerne in die Infrarotsauna, was unter anderem den Schlaf verbessern soll. Kalte Tauchbäder helfen ihr zudem, das Herz-Kreislauf-System zu stärken und den Stoffwechsel anzuregen.

Kelly hat sich im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder offen über ihre Gewichtsschwankungen geäußert. Ihre aktuelle Transformation sei aber mehr als nur eine oberflächliche Veränderung. Neben einer verbesserten körperlichen Gesundheit spiegelt Kellys Gewichtsverlust auch eine Zeit der persönlichen Erneuerung wider, besonders nach der Herausforderung, den Umzug nach New York City zu meistern und sich an einen völlig neuen Lebensstil anzupassen. Ihr passen Kleidungsstücke, von denen sie niemals gedacht hätte, diese jemals tragen zu können. In ihrer "The Kelly Clarkson"-Show plauderte sie aus, dass sie sich dadurch selbstbewusster und glücklicher fühle als je zuvor.

Kellys beeindruckende Transformation und Erneuerung ihres Lebensstils sind nicht die einzigen Herausforderungen, mit denen sie kürzlich zu kämpfen hatte. Vor wenigen Monaten wurde der langwierige und zermürbende Rechtsstreit zwischen ihr und ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock (47) beigelegt. Dieser arbeitete lange Zeit auch als ihr Manager und soll versucht haben, ihr den Job in der The Voice-Jury auszureden. Einem Bericht der New York Post zufolge soll er gesagt haben, dass sie nicht sexy genug dafür sei. Der Sender würde "eher nach einem Sexsymbol-Typ" wie Rihanna (36) suchen. Außerdem sei die "Since U Been Gone"-Interpretin ihrem Kollegen Blake Shelton (47) zu ähnlich – die Macher der Show würden die Jury diverser gestalten wollen. Aber nicht nur das: Brandon soll auch Honorare kassiert haben, die eigentlich für sie waren. Die Summe von insgesamt rund 2,4 Millionen Euro musste er ihr schließlich zurückzahlen.

Kelly Clarkson, 2024

Kelly Clarkson im Oktober 2023

Brandon Blackstock und Kelly Clarkson bei den Grammy Awards 2018

