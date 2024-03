Unerwartete Nachricht: Herzogin Meghan will in diese TV-Show

Ist sie bald Teil der Show? Herzogin Meghan (42) und Abigail Spencer (42) verbindet eine lange Freundschaft. Seit ihrer ersten Begegnung am Set der erfolgreichen Serie Suits, in der die beiden eine Rolle spielten, verstehen sich die beiden gut. Abigail war vor kurzem zu Gast bei der Talkshow von Kelly Clarkson (41) – und offenbarte kurzerhand ein kleines Liebesgeständnis von Meghan an die "Miss Independent"-Sängerin!

In einer Ausgabe der "The Kelly Clarkson Show" plaudert Abigail nicht nur über Meghans Pläne, auch mal in der Show der US-Amerikanerin aufzutreten, sondern auch über die Bewunderung gegenüber der Blondine. "Meg sagt 'Hallo' und dass sie dich liebt und dass sie für dich bei 'American Idol' gestimmt hat", berichtet die 42-Jährige.

Das wäre für die Ehefrau von Prinz Harry (39) wohl mal ein erfreuliches Erlebnis in der aktuell schwierigen Zeit. Immer wieder steht das Paar unter Beschuss und erntet heftige Kritik. Kürzlich sorgten sie mit der Verwendung der royalen Titel auf ihrer Webseite für Negativschlagzeilen.

Getty Images Abigail Spencer bei einer Presse-Tour in Beverly Hills im Juli 2019

Getty Images Kelly Clarkson, Juni 2023

Getty Images Herzogin Meghan im Februar 2024

