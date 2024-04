"Make Love, Fake Love"-Xanders Freundin Lisa macht Schluss!

Xanders Freundin Lisa hat genug gesehen! Bei Make Love, Fake Love versucht der Frauenheld gerade das Herz von Antonia Hemmer (24) zu erobern. Was sie nicht weiß: Er hat eigentlich eine Freundin, die in der Partnervilla sitzt und jede Bewegung mitverfolgen kann. In der zehnten Folge der Show kommt es nun zum großen Schock für sie: Xander und Antonia knutschen wild in der Dusche herum – er ist dabei sogar nackt. Für Lisa ist das zu viel: "Da wurde für mich definitiv eine Grenze überschritten. Mein Partner braucht sich nicht nackt in der Dusche mit einer anderen Frau zu zeigen."

Sie kann die Szenen, die ihr gezeigt werden, kaum fassen. "Gerade wenn Kameras da sind, wenn er mir vorher sagt, er will auf gar keinen Fall, dass man seine Geschlechtsteile im Fernsehen sieht und er da jetzt so mitmacht und ihren Arsch anfasst", erklärt sie ihre Reaktion. Auch die anderen Bewohner der Partnervilla sind entsetzt über das Verhalten des Fitnessfans: "Da hätte er sagen können: 'Ne, ich möchte das nicht nackig im Fernsehen'", stellt Dominik klar. Die Bilder reichen Lisa endgültig: "Dich will ich gar nicht mehr, du Ekelhafter. Diese Bilder wollte ich sehen. [...] Ich schäme mich zu Tode", wettert sie. Auf Nachfrage der anderen bestätigt sie schließlich, dass die Beziehung für sie vorbei ist: "Vorbei! Niemals würde ich den wieder nehmen, niemals!"

Bereits zuvor hatte Xander sich den einen oder anderen Fehltritt erlaubt – bis dahin hatte Lisa sein Verhalten aber immer heruntergespielt und versucht, Erklärungen zu finden. Unter anderem hatte sie ihrem Partner vor der Show einen Pulli geschenkt – die beiden machten aus, dass er ihn immer dann trägt, wenn er an sie denkt. In Folge neun trug Antonia dann plötzlich das Kleidungsstück – was zu großem Unglauben bei Lisa führte: "Aber dass er ihr meinen Pulli gibt...? Das wäre ja richtig assi. Das kann ich mir nicht vorstellen, dann wäre ich ja sein größter Feind."

RTL Xander und Antonia unter der Dusche bei "Make Love, Fake Love"

RTL Lisa, Freundin von "Make Love, Fake Love"-Xander

