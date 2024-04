Hat "Make Love, Fake Love"-Xander seine Freundin vergessen?

Überschreitet er mit dieser Aktion eine Grenze? Bei Make Love, Fake Love knistert es heftig zwischen Antonia Hemmer (24) und dem vergebenen Kandidaten Xander. Seine Freundin Lisa muss in der Villa der Vergebenen die intimen Szenen über sich ergehen lassen. Bisher redete sie sich die pikanten Szenen jedoch schön. Vor allem an einem Kleidungsstück machte sie die Liebe des Hotties immer wieder fest: Vor der Teilnahme an der TV-Show schenkte sie ihm einen Kapuzenpullover – Xander versprach ihr daraufhin, den Pullover immer zu tragen, wenn er an sie denkt. Doch nun der Schock: In der aktuellen Folge trägt Antonia den Pullover des blonden Frauenhelden! "Boa, sie hat meinen Pulli an", reagiert Lisa entsetzt auf die Aufnahmen. "Bei mir hätte das im Herzen gepikst, wenn ich Lisa wäre", zeigt sich auch eine Mitstreiterin ergriffen.

Doch Lisa versucht erneut Xanders Verhalten herunterzuspielen. "Aber dass er ihr meinen Pulli gibt…? Das wäre ja richtig assi", meint die 25-Jährige und erklärt: "Das kann ich mir nicht vorstellen, dann wäre ich ja sein größter Feind." Mitstreiter Dominik beurteilt die Situation etwas anders: "Ich glaube, dass sich Lisa aktuell schon auch selbst immer sehr gut zuredet. Und ich muss schon sagen, dass ich bei der ein oder anderen Sequenz das Gefühl habe, dass der Xander eben schon auch der Antonia sehr zugetan ist und sich auch so ein bisschen verknallt hat.

Was man in der Villa der Vergebenen nicht sieht: Tatsächlich gibt Xander selbst das symbolträchtige Kleidungsstück freimütig an die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin. Als Antonia meint, dass es ihr zu kalt sei, präsentiert sich der Herzensbrecher ganz gentlemanlike: "Magst du wieder einen Hoodie haben?"

