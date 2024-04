Schwere Anschuldigungen: Megan Thee Stallion wird verklagt!

Muss Megan Thee Stallion (29) etwa bald vor Gericht? Wie Page Six berichtet, wird die Rapperin von ihrem ehemaligen Kameramann Emilio Garcia verklagt. Laut der Klageschrift behauptet der Filmemacher, dass Megan ihn gezwungen habe, ihr beim Sex zuzusehen. Emilio zufolge habe die "WAP"-Interpretin sexuelle Handlungen mit einer nicht namentlich erwähnten Frau durchgeführt, während er mit ihnen im Auto gesessen habe. "Sprich niemals über das, was du gesehen hast", soll die Musikerin zu ihm am nächsten Tag gesagt haben. Der Vorfall soll sich während einer Tour auf Ibiza im Juni 2022 ereignet haben.

"Ich habe mich unwohl gefühlt. Ich war wie erstarrt, und ich war schockiert. Ich war schockiert über die Unverfrorenheit, dies direkt neben mir zu tun", erklärt Emilio in einem Gespräch mit NBC News. Des Weiteren heißt es in der Klage, dass Megan ihn während desselben Trips mit Kommentaren wie "fette Schlampe", "spuck dein Essen aus" oder "du brauchst nichts zu essen" beschimpft habe. "Von jemandem, der sich dafür einsetzt, seinen Körper zu lieben, diese Dinge zu hören, das fühlte sich erniedrigend an", schildert er im Interview.

Es ist nicht der einzige Rechtsstreit für Megan. Bereits seit einigen Jahren steht die "Savage"-Interpretin mit Tory Lanez vor Gericht. Der Rapper soll nach einer Party auf sie geschossen haben. Im August 2023 fällte ein Richter das Urteil, das den 31-Jährigen für schuldig befand. Tory musste daraufhin eine zehnjährige Haftstrafe antreten. Vor wenigen Wochen legte der "The Color Violet"-Interpret jedoch Berufung gegen die Strafe ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Thee Stallion, Rapperin

Anzeige Anzeige

Getty Images Tory Lanez, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Megan zu den Anschuldigungen äußern wird? Ja, das wird sie bestimmt machen! Nein, ich glaube, sie wird dazu schweigen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de