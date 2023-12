Megan Thee Stallion macht Ex-Freund Pardi deutliche Ansage!

Sie hat genug! Megan Thee Stallion (28) und Pardison Fontaine (33) hatten sich vor einigen Jahren bei der Arbeit kennen und lieben gelernt. Während ihrer Beziehung teilte das Rap-Duo süße Momentaufnahmen im Netz und ließ seine Fans an dem Liebesglück teilhaben. Doch dieses Jahr machten Trennungsgerüchte die Runde. Bei dem Paar soll es aus und vorbei sein. Jetzt teilt Megan im Netz gegen Ex Pardi aus!

Am Mittwoch ging die US-Amerikanerin live auf Instagram und äußerte sich zu ihrem Ex-Liebhaber, der zuvor öffentlich beteuert hatte, Megan in der Beziehung nicht betrogen zu haben. Damit ist die "Cobra"-Interpretin ganz und gar nicht einverstanden und macht dem 33-Jährigen eine deutliche Ansage: "Wenn du sagst, dass du es nicht warst, warum zur Hölle machst du mich dann schlecht? Was zum Teufel ist hier los? Warum redest du mit mir?" und unterstellt dem US-Rapper strategisch zu handeln.

Nach der Beziehung mit Pardi scheint sich die Musikerin mittlerweile neu verguckt zu haben. TMZ berichtet, dass die 28-Jährige zusammen mit dem Inter-Mailand-Fußballer Romelu Lukaku auf einer Hochzeit gewesen sein soll. Nach der Zeremonie sollen sie verliebt Händchen gehalten haben.

Instagram / pardi Pardison Fontaine und Megan Thee Stallion im Oktober 2022

Getty Images Megan Thee Stallion, Rapperin

Getty Images Romelu Lukaku, Mai 2023

