Lindsay Lohan fühlte sich von "Mean Girls"-Witz angegriffen

Das nahm sie persönlich! Im Januar kam die heißbegehrte Neuauflage des Kultfilms "Mean Girls" in die Kinos. Lindsay Lohan (37), die im Originalfilm aus dem Jahr 2004 die Hauptrolle Cady Heron spielte, feierte hier ein kurzes Comeback. Doch dem Hollywoodstar missfiel eine Passage im Film ganz besonders. Offenbar fühlte sich Lindsay von einem Witz persönlich angegriffen und ließ ihn wohl kurzerhand entfernen.

"Lindsay war sehr verletzt und enttäuscht von der Anspielung im Film", äußerte ein Vertreter der "Mean Girls"-Darstellerin gegenüber People. Im Film taucht Megan Thee Stallion (29) in einer Social-Media-Montage auf, in der sie auf das weihnachtliche Talentshow-Outfit reagiert, das nun Schauspielerin Angourie Rice (23) trägt. "Wir nehmen wieder Rot. Der Y2K-Fire-Crotch ist zurück", sagt die Sängerin. Y2K steht für das Jahr 2000 und "Fire Crotch" ist ein Schimpfwort für Menschen mit roten Schamhaaren. 2006 beleidigte sie ihr damaliger Freund Brandon Davis gegenüber den Paparazzi als "Fire Crotch" – deshalb empfand sie diese Aussage wohl als äußerst deplatziert.

Unter anderem berichtet Just Jared, dass diese Szene inzwischen geändert wurde. Die Zeile "Der Y2K-Fire-Crotch ist zurück" wurde herausgeschnitten. Vermutlich hatte die Schauspielerin mit ihrer Kollegin Tina Fey (53) gesprochen, die für das Drehbuch verantwortlich ist.

