Nach Prozess: Megan Thee Stallion strahlt in Öffentlichkeit

Megan Thee Stallion (28) will sich nicht mehr verstecken! Hinter der Rapperin liegen nervenaufreibende Monate: 2020 soll der Musiker Tory Lanez zweimal auf sie geschossen haben. Zwei Jahre später musste sich Tory schließlich vor Gericht verantworten, woraufhin er von der Jury für schuldig befunden wurde: Der 31-Jährige muss für zehn Jahre ins Gefängnis. Nun feiert Megan ihren ersten öffentlichen Auftritt nach dem Prozess – und zwar ultrasexy!

Das zeigen die Bilder, die unter anderem TMZ vorliegen. Gemeinsam mit Freunden genoss die 28-Jährige den Samstagabend in Beverly Hills – dafür wählte Megan ein besonders auffälliges Outfit: In einem hautengen und transparenten Bodysuit und dazu passenden High Heels wurde die "Sweet Pie"-Interpreten von Paparazzi abgelichtet. Dazu kombinierte Megan eine braune Handtasche aus Leder und eine silberfarbene Statementkette.

Auch auf der Bühne feierte Megan bereits ein kleines Comeback: Auf dem diesjährigen Outside Lands Music Festival trat die Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Megan Jovon Ruth Pete heißt, in einem magentafarbenen, perlenbestickten Bodysuit auf. Dabei wandte sie sich mit einem emotionalen Statement an ihre Fans: "Ich will nur sagen: [Ich] scheiß' auf alle meine Hater! Nichts von dem, was ihr getan oder gesagt habt, hat mich gebrochen."

Getty Images Tory Lanez, Rapper

Getty Images Megan Thee Stallion, Rapperin

Getty Images Megan Thee Stallion, Rapperin

