Nach Torys Verurteilung: Megan Thee Stallion wieder on Stage

Megan Thee Stallion (28) feiert ihr Comeback auf der Bühne! Hinter der Rapperin liegen schwere Monate: 2020 soll der Musiker Tory Lanez nach einer Party zweimal auf Megan geschossen haben. Zwei Jahre später musste sich Tory schließlich vor Gericht verantworten. Kurz vor Weihnachten wurde er dann für schuldig befunden und vor wenigen Tagen zu zehn Jahren Haft verurteilt. Rund acht Monate nach dem Prozess tritt Megan nun erstmals wieder auf!

Das zeigen die Bilder, die Mail Online vorliegen: Auf dem diesjährigen Outside Lands Music Festival trat die Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Megan Jovon Ruth Pete heißt, in einem magentafarbenen, perlenbestickten Bodysuit auf – und feierte damit ein kleines Bühnen-Comeback nach dem Gerichtsprozess. Ein Video, das auf TikTok viral geht, zeigt zudem, dass die 28-Jährige während ihres Sets ein emotionales Statement abgab: "Ich will nur sagen: [Ich] scheiß' auf alle meine Hater! Nichts von dem, was ihr getan oder gesagt habt, hat mich gebrochen."

Indes habe sich Tory dazu entschieden, seinen Anwalt zu wechseln. Wie unter anderem Bossip bereits berichtete, engagierte der "Say it"-Interpret den Juristen David Kenner, der unter anderem Rapper Snoop Dogg (51) in dessen Mordanklage 1993 vertreten hatte. In einem weiteren Prozess wolle Tory sein Urteil anfechten. Bislang ist aber noch nicht bekannt, ob die zweite Verhandlung genehmigt wird.

