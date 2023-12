Megan Thee Stallions Ex verrät Details über die Trennung!

Nun bricht Pardison Fontaine (33) sein Schweigen! Der Songschreiber war seit 2020 mit der Rapperin Megan Thee Stallion (28) zusammen gewesen. Im Frühjahr fingen die Fans an zu spekulieren, ob sich das Paar getrennt hatte. Die "Girls In the Hood"-Interpretin brach im vergangenen Monat zuerst das Schweigen. In ihrem Song "Cobra" bestätigte sie das Liebes-Aus. Nun zog der Rapper nach: Pardison ging mit seiner Ex-Freundin Megan hart ins Gericht!

Der Sänger erschien am Mittwoch bei "The Breakfast Club" und sprach darüber, was ihn dazu getrieben hatte, den an seine Freundin gerichteten Song "Thee Person" zu veröffentlichen: "Ich wollte etwas Kontext geben. Ich dachte, es sei notwendig", verriet der 33-Jährige. Megan hatte dem Musiker in ihrem Track "Copra" vorgeworfen, dass er sie in ihrem eigenen Bett betrogen habe. Auf die Frage, ob der Song wirklich an ihn gerichtet war, antwortete der Rapper: "Es ist eine lockere Interpretation der Situation. Es entspricht jedoch nicht der Wahrheit!"

Normalerweise thematisiere er sein Privatleben nicht in der Öffentlichkeit, aber die Anschuldigungen haben dazu geführt, dass viele Leute ihn nicht mehr interviewen wollten: "Sie hat mein Image und meinen Ruf damit beschädigt", betonte Pardison. Dies wolle er nun mit seinem neuen Album "Sext8pe" ändern!

Anzeige

Instagram / pardi Pardison Fontaine und Megan Thee Stallion im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Meghan Thee Stallion, September 2023

Anzeige

Getty Images Pardison Fontaine, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de