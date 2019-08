Die Serienwelt trauert um Ben Unwin (✝41)! Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Schauspieler aus bisher ungeklärten Gründen vergangene Woche viel zu jung gestorben ist. Der "Home and Away"-Star wurde am 14. August tot aufgefunden. Für seine Kollegen ist die Nachricht unbegreiflich: Jahrelang war Ben in der australischen Serie zu sehen, wo er den Jesse McGregor mimte. Im Netz bekundet der Cast der Seifenoper nun seine Trauer.

"Mein erstes TV-Cover war mit dir. Wir haben jahrelang zusammen gelacht", postet Kimberley Cooper auf Instagram zum Titelbild einer Fernsehzeitschrift, auf dem sie und ihr einstiger Kollege Arm in Arm in ihren jeweiligen Serienrollen abgelichtet sind. In dem emotionalen Statement richtet sich der australische TV-Star zudem mit einem Versprechen an den Verstorbenen: "Ich bin jetzt traurig, aber ich verspreche dir, großartige Geschichten über unsere gemeinsame Zeit zu erzählen. Du wirst immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben."

Auch weitere Mitglieder des Casts haben sich bereits zu Wort gemeldet und ihr Mitgefühl für die Familie des Fernseh-Darstellers ausgesprochen. "Ich bin gerade aufgewacht und habe die tragische Nachricht von Bens Tod erhalten. Ich bin in Gedanken bei seinen Liebsten", sagte Ada Nicodemou gegenüber Yahoo Lifestyle. Auch die Verantwortlichen der beliebten Show sind schockiert und wendeten sich in einem offiziellen Statement an die Öffentlichkeit. "Bens Arbeit in der Rolle des Jesse McGregor wird mit großer Zuneigung in Erinnerung bleiben", erklärte ein Channel 7-Sprecher.

Getty Images Schauspieler Ben Unwin und Kate Ritchie

Getty Images Schauspielerin Ada Nicodemou

Getty Images "Home and Away"-Star Ben Unwin und seine Schwester



