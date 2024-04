Aspyn Ovard und Noch-Ehemann Parker pausieren Scheidung

Vor wenigen Wochen gaben Aspyn Ovard und Parker Ferris bekannt, dass sie sich nach knapp neun Jahren Ehe und drei gemeinsamen Kindern scheiden lassen. Wie People berichtet, kann diese vorerst jedoch nicht vollzogen werden – die beiden YouTuber haben nämlich das Verfahren pausiert, um sich auf eine Einigung konzentrieren zu können. Wie die Gerichtsdokumente, die dem Magazin vorliegen, zeigen, stimmte der zuständige Richter zu, den Fall "bis zum Ergebnis der Vergleichsverhandlungen" auszusetzen. Weder Aspyn noch Parker äußerten sich bislang dazu.

Im Alter von 19 Jahren hatte Aspyn 2015 Parker das Jawort gegeben. "Das wird ein brandneues, wirklich lustiges Abenteuer!", schwärmte sie damals auf YouTube. In den darauffolgenden Jahren durften die beiden ihre zwei gemeinsamen Töchter Cove und Lola auf der Welt begrüßen. Vor wenigen Wochen folgte jedoch der Schock: Wie People berichtete, gehen Aspyn und Parker von nun an getrennte Wege. Das war jedoch nicht die einzige Neuigkeit, die ihre Fans an diesem Tag erfuhren...

Am selben Tag gab die Content Creatorin auf ihrem TikTok-Account bekannt, dass sie und ihr Ex zum dritten Mal Eltern geworden sind: "Ich habe also gerade ein Baby bekommen. Ich fühle mich wie unter Schock, weil es superfrüh ist." Das Neugeborene kam wie seine Geschwister einige Wochen zu früh auf die Welt – Mama und Baby waren aber beide wohlauf. Weitere Details zu ihrem dritten Nachwuchs verriet Aspyn jedoch noch nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / aspynovard Aspyn Ovard und Parker Ferris mit ihren beiden Töchtern, Juli 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / aspynovard Aspyn Ovard und Parker Ferris, April 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Aspyn und Parker werden sich noch dazu äußern? Ja, sie werden bestimmt bald ein Statement abgeben. Nein, ich glaube nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de