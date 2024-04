Am selben Tag: Aspyn Ovard verkündet Geburt und Scheidung!

Bei Aspyn Ovard ist derzeit einiges los. Die YouTuberin könnte eigentlich auf Wolke sieben schweben – schließlich kam vor wenigen Tagen ihr drittes Kind zur Welt. Doch am selben Tag, an dem sie die freudigen Nachrichten vom Babyglück verkündete, hatte sie wohl auch noch etwas ganz anderes im Kopf. Die Influencerin hat die Scheidung eingereicht! Nach knapp neun Jahren Ehe mit ihrem Partner Parker Ferris zieht sie nun einen Schlussstrich. Die Scheidungspapiere der beiden sollen People vorliegen. Weitere Details sind nicht bekannt, da sich keiner der Partner bislang öffentlich dazu geäußert hat.

Zu den überraschenden Neuigkeiten ihrer Scheidung äußerte sich die US-Amerikanerin bislang nicht. Jedoch sprach sie auf TikTok über die Geburt ihres dritten Nachwuchses. "Ich habe also gerade ein Baby bekommen. Ich fühle mich wie unter Schock, weil es superfrüh ist", berichtet Aspyn auf der Plattform. Sie habe bereits ein Gefühl gehabt, dass die Entbindung früher anstehen könnte als geplant – immerhin kamen ihre Töchter Cove und Lola ebenfalls früh. Doch dass es nun in der 34. Schwangerschaftswoche bereits so weit gewesen sei, damit habe sie nicht gerechnet. Mama und Baby sind beide wohlauf.

2015 gaben sich Aspyn und Parker das Jawort in einer romantischen Zeremonie in ihrer Heimat Utah. Die damals 19-Jährige schwärmte auf YouTube: "Das wird ein brandneues, wirklich lustiges Abenteuer!" Bis jetzt war ihr Ehemann ihr treuer Begleiter und regelmäßig in ihren Clips im Netz zu sehen – selbst nach der Geburt vor wenigen Tagen.

Instagram / aspynovard Aspyn Ovard und Parker Ferris, August 2019

Instagram / aspynovard Aspyn Ovard und Parker Ferris, April 2019

