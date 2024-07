Nun doch endgültig getrennt? Aspyn Ovard kündigt Umzug an!

Seit Monaten sorgen Aspyn Ovard und Parker Ferris für Schlagzeilen. Erst hatte die Influencerin die Scheidung eingereicht. Wenige Wochen später hieß es, dass die beiden das Verfahren wieder pausieren. Nun sieht es aber ganz so aus, als ob Aspyn und Parkers Liebes-Aus endgültig ist. In einem YouTube-Video kündigt die US-Amerikanerin nämlich an, dass sie von Salt Lake City nach Kalifornien gezogen ist – offenbar alleine: "Ich wollte schon seit Jahren hierherziehen." Ihr altes Haus wolle sie erst mal behalten, aber die meiste Zeit in ihrer neuen Heimat verbringen. Sie habe "keine Lust, nach Salt Lake City zurückzugehen". Von ihrem Noch-Mann Parker war in dem Clip keine Spur zu sehen – zudem erwähnte sie ihn in dem Video nicht mit einem Wort.

Auch auf Aspyns Umzugs-Post auf Instagram ist Parker nicht zu sehen. Auf den Schnappschüssen sind nur die 28-Jährige und ihre Kids zu erkennen. Ein Foto zeigt beispielsweise, wie sie mit einer ihrer Töchter ein Herz mit den Händen um ihren neuen Haustürschlüssel formen. Die Fans finden es sehr verdächtig, dass der Familienvater nicht auf den Bildern ist oder im Video vorkommt. "Geht es nur mir so oder ist Parker nirgendwo zu finden. Habe ich etwas verpasst?", "Wo ist dein Ehemann?" und "Ist dein Mann jetzt Single?" lauten nur einige von vielen Kommentaren unter ihrem Posting. Bisher haben weder Aspyn noch Parker zu ihrem aktuellen Beziehungsstand Stellung bezogen.

Die Eltern dreier Kinder kennen sich bereits seit der Grundschule, kamen aber erst in der Highschool zusammen. Im Alter von 19 Jahren hatten sie sich 2015 das Jawort gegeben. Kurz nach der Geburt ihres dritten Kindes gab Aspyn im April dieses Jahres dann die Scheidung bekannt. Nur drei Wochen später pausierten sie das Scheidungsverfahren. Laut Gerichtsdokumenten, die People vorlagen, wollte sich das Paar einigen – der Richter entschied, den Fall "bis zum Ergebnis der Vergleichsverhandlungen" auszusetzen.

Anzeige Anzeige

Instagram / aspynovard Aspyn Ovard und Parker Ferris, August 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / aspynovard Parker Ferris und Aspyn Ovard, Influencer-Pärchen aus Amerika

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Aspyn und Parker sind endgültig getrennt? Nein. Sie halten ihr Liebs-Wirrwarr nun einfach aus der Öffentlichkeit raus. Ja, auf jeden Fall! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de