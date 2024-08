Aspyn Ovard erklärt ihr Schweigen zur Scheidung von Parker

Aspyn Ovard und Parker Ferris gaben im April nach beinahe neun Jahren als Ehepaar ihre Scheidung bekannt. Bislang hat sich keiner der beiden offiziell zu der Trennung geäußert – bis jetzt. In einem Clip auf TikTok erklärt Aspyn mit kryptischen Worten, warum sie diesbezüglich keine Details mit der Öffentlichkeit teilen möchte. "Seht ihr, wie ich an meine Kinder denke und wie es sich auf sie auswirken würde, wenn die persönlichen Informationen ihrer Familie im Internet geteilt würden? Eine sehr kluge, ausgesprochen gute Mutter", äußert sie, während sie ihr Nesthäkchen im Arm hält.

Aspyn betont, dass sie auch zukünftig keine privaten Informationen zu der Scheidung teilen wird. Sie wolle diesen Schritt so unaufgeregt wie möglich hinter sich bringen. Die YouTuberin macht es damit zu ihrer obersten Priorität, ihren "Frieden zu schützen". Auch wenn Aspyn mehrfach betont, dass es eine rücksichtsvolle und gesittete Entscheidung sei, keine Details zu ihrer Scheidung zu teilen, bestätigt sie diese in diesem Zug erstmals offiziell. Ihre Fans zeigen sich in der Kommentarspalte zwar schockiert, schätzen jedoch Aspyns rücksichtsvolle Art. "Den Frieden der Familie bewahren. Sehr bescheiden und eine äußerst gute Mutter", heißt es in einem der zahlreichen Kommentare unter dem Video.

Aspyn und Parker hatten sich im Jahr 2015 das Jawort gegeben. In den darauffolgenden Jahren durften sie ihre beiden Töchter Cove und Lola auf der Welt begrüßen. Ausgerechnet am selben Tag, an dem Aspyn die Geburt ihres dritten Babys verkündete, reichte sie laut People auch die Scheidung von Parker ein. Anstatt sich dazu zu äußern, teilte die Influencerin lediglich ein paar Details zu ihrem Neugeborenen auf der Social-Media-Plattform: "Ich habe also gerade ein Baby bekommen. Ich fühle mich wie unter Schock, weil es superfrüh ist." Sie habe allerdings damit gerechnet, da Lola und Cove auch früher als geplant geboren wurden.

Instagram / aspynovard Aspyn Ovard und Parker Ferris mit ihrer Tochter, September 2021

Instagram / aspynovard Aspyn Ovard und Parker Ferris mit ihren beiden Töchtern, Juli 2022

